Crise des sous-marins : "C'est une forfaiture", dénonce Emmanuel Macron

La rupture de contrat des Australiens a toujours du mal à passer. Le 16 septembre, l'Australie rompait le "contrat du siècle" avec la France, comprenant 12 sous-marins à 56 milliards d'euros, en faveur d'un vaste partenariat de sécurité avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Trois mois après cette affaire, le mercredi 15 décembre, Emmanuel Macron a réagi lors d'un entretien accordé à TF1 et LCI.

"Le gouvernement Australien et son Premier ministre se sont mal comportés", a déclaré le chef de l'État. "La puissance d’une nation ne se juge pas uniquement à l’aune d’un contrat d’armement industriel, bien sûr", a-t-il poursuivi.

"C’est une forfaiture. Les Australiens nous ont fait une mauvaise manière industrielle et stratégique. Nous avons répondu de la manière la plus ferme et ce sera dans la durée que ça se consommera", a-t-il conclu, avant de revenir sur la vente de 80 rafales aux Émirats arabes unis, "le plus grand contrat de notre histoire".