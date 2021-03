publié le 07/03/2021 à 11:48

Troisième soirée de violences urbaines dans la métropole lyonnaise. Après le quartier de la Duchère jeudi et Rillieux-la-Pape vendredi, c'est à Bron cette fois que des heurts ont éclaté hier en début de soirée avec des voitures incendiées et des policiers pris pour cible. Cinq personnes ont finalement été interpellées. Des échauffourées que le maire Les Républicains de Bron, Jérémie Bréaud, assimile à des représailles contre son action.

"Moi et mon équipe on est nouvellement élus, depuis 6-7 mois et on a décidé de reprendre en main certains territoires qui avaient été abandonnés. On a voulu mettre fin au laxisme : augmentation de 70% des effectifs de police municipale, on est en train de doubler les caméras, on arme aussi la police municipale. On est dans la bonne direction", explique-t-il.

"On s'aperçoit globalement en France que ce sont souvent dans les territoires où les maires décident de prendre le problème de l'insécurité à bras le corps qu'on se prend des représailles. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on cède", assure l'élu au micro de RTL.

"On parle d'une quinzaine d'individus, c'est pas 300 personnes. Donc c'est une extrême minorité d'individus, qui avaient l'habitude jusqu'à maintenant de pourrir la vie des riverains et de la majorité silencieuse. Faut pas qu'on recule et même mieux, faut qu'on avance", a-t-il poursuivi.

Le maire de Bron est par ailleurs sous protection policière depuis lundi après des menaces de mort.