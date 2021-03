publié le 06/03/2021 à 14:25

Qui sait combien de temps le corps serait resté caché. Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mars, les pompiers ont été appelés pour un dégagement du fumée dans un immeuble du centre-ville de Brest. Un peu avant 4h du matin, les hommes du feu ont constaté sur place qu'un incendie s'était déclaré dans un appartement du premier étage.

Selon les informations de Ouest-France, lors de l'intervention, trois personnes intoxiquées par la fumée ont été transportées à l'hôpital, sans gravité. Plus grave en revanche, les pompiers ont alors découvert dans l'appartement concerné par l'incendie, un corps momifié, selon le quotidien local.

Il s'agirait d'un homme décédé depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois et dont la mort n'aurait donc aucun lien avec l'incendie. Ouest-France précise que le plus récent courrier retrouvé chez lui remontait à avril 2019. Une enquête a donc été ouverte. Selon les premiers éléments, l'incendie serait accidentel et serait parti d’un compteur électrique.