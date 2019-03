Violences à Paris : "Le gouvernement a failli", dit Ian Brossat sur RTL

publié le 19/03/2019 à 08:23

Face aux violences de samedi 16 mars sur les Champs-Élysées, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, dont l'interdiction de manifester sur l'avenue. "Je ne pense pas que les solutions proposées par le gouvernement permettent de résoudre quoique ce soit", estime sur RTL Ian Brossat, tête de liste PCF aux européennes et adjoint à la mairie de Paris.



"Interdire une manifestation qui de toute façon n'est pas autorisée, je ne vois pas en quoi ça règle le problème", explique-t-il. Par ailleurs, "on ne règle pas un problème politique et social par des mesures sécuritaires et administratives", poursuit l'élu.

Pour lui, les scènes de chaos qui ont émaillé les manifestations des "gilets jaunes" le week-end dernier sont un échec pour le gouvernement. "Le gouvernement a failli, ça n'est pas la première fois d'ailleurs. [...] Si les Champs-Élysées ont été détruits depuis 4 mois, ça veut dire qu'il y a soit une incompétence de la part du gouvernement, soit une forme de cynisme", estime-t-il.

Selon le communiste, "tant que le gouvernement ne réglera pas les problèmes sociaux et politiques derrière ces manifestations", celles-ci continueront. "L'écrasante majorité de ceux qui soutiennent les "gilets jaunes", et se mobilisent pacifiquement, il faut les entendre", dit Ian Brossat.