publié le 16/03/2019 à 13:55

Emmanuel Macron avait besoin d'un retour aux sources. C'est pourquoi il a décidé de venir passer quelques jours à la station de ski de La Mongie (Hautes-Pyrénées), qu'il connaît bien depuis son enfance (il rendait visite à sa grand-mère maternelle qui habitait Bagnères-de-Bigorre, non loin de là, ndlr).



Avec son épouse Brigitte, il y est arrivé dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars, alors qu'il venait tout juste de rentrer d'une tournée de trois jours en Afrique de l'Est qui l'avait conduit à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya.

Le chef de l'État a skié vendredi 15 mars et en a profité pour se confier à nos confrères de La Dépêche du Midi. "Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis", leur a-t-il expliqué, avant de repartir sur les pistes. "Je suis content de voir les Pyrénées comme ça, radieuses, même si je sais que ça a été plus difficile à Noël", en référence au manque de neige en décembre, a ajouté le président.

Selon le correspondant de l'AFP, des "gilets jaunes", qui ont manifesté samedi matin à Tarbes lors de l'acte 18, ont annoncé leur intention de monter à La Mongie dans l'espoir de l'interpeller.