Vidéosurveillance : "Un département peut se substituer à des petites communes", rappelle Darmanin

Alors que la délinquance baisse dans les grandes villes, elle augmente légèrement dans "les petites communes" et "la ruralité", selon Gerald Darmanin. Invité de RTL ce mercredi 15 septembre, le ministre de l'Intérieur invite donc ces petites villes à faire appel davantage à la vidéosurveillance. "Le problème des petites villes, c'est qu'elles n'ont pas toujours le système de vidéoprotection que peuvent se payer les grandes villes", explique-t-il.

Désormais, les élus locaux ont pourtant à leur disposition une loi pouvant les aider à s'en équiper. "Un département peut se substituer à des petites communes pour installer des caméras de vidéoprotection et les regarder à la place des petites communes", explique le ministre.

Appelle-t-il ainsi les départements à aider financièrement les petites communes à s'équiper ? "S'ils le souhaitent. Ils le font déjà en partie. Le département de l'Oise, qui ne partage pas la même couleur politique que nous, le fait. On le remercie de ce travail", assure-t-il. "Ils le font à la place des petites communes et ça aide à la résolution des crimes et des délits par les gendarmes", rappelle enfin Gérald Darmanin.