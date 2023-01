VIDÉO - Sandrine Sarroche : Jean-Christophe Buisson, son champion de la semaine

"La bonne année et surtout la santé. Je sais, dit comme ça, c'est pas très sexy, mais c'est pas facile d'être original dans ses vœux", dit ce vendredi 6 janvier Sandrine Sarroche. "Je dois dire que cette année, j'ai beaucoup aimé ceux de Jean-Christophe Buisson, à tel point que j'en ai fait mon champion de la semaine", ajoute l'humoriste.

Jean-Christophe Buisson, "ce n'est pas le mari de Brigitte Lahaie", mais "le directeur adjoint du Figaro Magazine", explique-t-elle. "Notre ami et champion a exprimé 23 vœux pour 2023 dont certains, avouons-le, sont irréalisables. Arrêtons-nous un instant sur son vœu numéro 19 : 'Sandrine Sarroche trois fois par jour sur RTL'", ironise-t-elle.

"Eh ben voilà, c'est ça la droite, ils veulent toujours qu'on travaille plus", ajoute-t-elle. Si c'est travailler plus pour gagner pas plus, je dis non".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info