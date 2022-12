VIDÉO - Sandrine Sarroche : Sonia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, ses champions de la semaine

Sandrine Sarroche : "Chikirou et Mélenchon, les Sheila et Ringo de la politique"

La concurrence a été rude pour le titre de champion de la semaine. Sandrine Sarroche a départagé les candidats en musique : entre Bernard Laporte, "mis sur la touche, dommage pour un rugbyman", car mêlé à une affaire de corruption, et Éva Kaïlí, l'ex vice-présidente du Parlement européen qui "s'est fait gauler avec 600.000 euros en cash mal cachés", le cœur de la chroniqueuse a balancé.

Elle a finalement tranché pour un tout autre duo. Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, "les Sheila et Ringo de la politique française". S'ils étaient encore ensemble, ils en auraient fait une chanson, assure Sandrine Sarroche avant d'entonner l'air des Gondoles à Venise : "C'est ça la France insoumise… C'est Bompard qu'on intronise… Ruffin qui fait ses valises, et tout va bien… Quatennens en psychanalyse... Clémentine qui pique sa crise...". De quoi bien terminer l'année.

