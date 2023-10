VIDÉO - Philippe Caverivière : "Gérald Darmanin veut expulser tous les étrangers dangereux. J'ai la liste !"

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmamin a déclaré ce matin vouloir changer la loi pour "expulser tout étranger qui commet des actes de délinquance". Philippe Caverivière a la liste : "Déjà, on a les Irlandais en ce moment qui vivent de nos réserves de bière dans les bars depuis le début de la Coupe du Monde, on les reconnaît, ils sont en T-shirt alors qu'il fait 10 degrés et ils baladent en short, c'est grâce à l'alcool ", assure l'humoriste.

Aux Irlandais, il faut ajouter : "Les Allemands, à la plage avec sandales-chaussettes, ça dégage" ; "les Espagnols qui parlent trop fort" et surtout "les Belges humoristes qui prennent nos places à la radio et à la télé", ajoute-t-il.

Face au risque terroriste qui s'est accentué depuis l'attentat à Arras, Philippe Caverivière a un conseil pour éviter d'être touché : "Le terroriste en veut aux intellos, aux gens qui 'sachent' (sic.), pour pas être touché le mieux c'est de fréquenter les bowlings, là, t'es sûr d'être tranquille" conclut-il.