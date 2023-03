VIDÉO - Philippe Caverivière : "C’est plus simple de travailler depuis ton lit quand t’es pape que quand t’es CRS"

Philippe Caverivière : "C'est plus simple de travailler depuis ton lit quand t'es pape que quand t'es CRS"

Philippe Caverivière : "C'est plus simple de travailler depuis ton lit quand t'es pape que quand t'es CRS"

Ce vendredi 31 mars, Pascale Regnault Dubois, directrice des CRS est restée pour la chronique de Philippe Caverivière. "Bonjour Pascale. Vous êtes la cheffe des CRS, la patronne des bleus, une Didier Deschamps avec un uniforme à la place du jogging", lance Philippe Caverivière. "À la question 'pourquoi avoir choisi la police ?' vous aimez à répondre 'parce que j’aime l’ordre' : c’est vrai que si vous aviez répondu 'j’ai choisi la police parce que j’aime le bateau, le taboulé, et les danses folkloriques bretonnes : vous auriez très certainement été réformée P4'", poursuit-il.

Notre invitée a effectué une grande partie de sa carrière en région parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis. "Moi, j'aurais choisi Monaco, mais visiblement, elle n’aime pas quand c’est facile Pascale. Mais je la comprends pour un policier la Seine-Saint-Denis, c'est le meilleur centre de formation au monde : c’est Clairefontaine pour un footballeur. C’est Disneyland pour un môme Small World : des go fast, des trafics de drogues, du trafic d’armes : il y a des attractions partout, tu n'as jamais le temps de t’ennuyer", raille l'humoriste.

Emmanuel Macron était en déplacement hier dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan eau sur la gestion des ressources aquatiques du pays. "Venir présenter un plan pour l’écologie en hélicoptère, niveau message contradictoire on est pas mal", tacle le chroniqueur qui évoque en fin de chronique l'hospitalisation du pape François. "Papounet est toujours alité, mais il a repris le boulot, vous le disiez : c’est vrai que c’est plus simple de travailler depuis ton lit quand tu es Pape que quand tu es CRS", conclut-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info