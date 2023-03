Philippe Caverivière : entretien d'Emmanuel Macron dans "Pif" : "Il préfère parler à des enfants qu'à des syndicalistes"

Ce jeudi 30 mars, la mère de Chloé victime d'une très violente agression par son ex-compagnon était l'invité d'Amandine Bégot. L'occasion pour Philippe Caverivière d'évoquer le sujet des violences conjugales. "J’ai cherché une info positive sur le sujet du féminicide, connaissez-vous l’endroit où il y a le moins de féminicide dans le monde ? Le Marais. Malheureusement mesdames, on n’a toujours pas inventé le connardicide", lance Philippe Caverivière.

L'humoriste enchaîne ensuite avec un sujet plus léger : l'entretien d'Emmanuel Macron aux lecteurs du magazine pour enfants Pif. "Alors, on sait tous que Macron prend les Français pour des cons, qu’il pense que le niveau baisse, mais de là à leur parler dans Pif Gadget y a des limites. En tout cas, Emmanuel préfère parler à des enfants qu’à des syndicalistes", tacle le chroniqueur.



Après Pif, Philippe continue à parler des chiens et notamment de l'Institut Curie qui a recruté un chien à plein temps, une première pour un hôpital français. "Nous allons parler de nos compagnons à quatre pattes, je ne parle pas des ministres vassaux du gouvernement, je parle du meilleur ami de l’homme : le chien. Le chien Snoopy a donc intégré l’hôpital Curie qu’on salue : alors l’avantage, c'est que maintenant qu’il y a un chien comme employé : les infirmières ne sont plus les moins bien payées de l’hôpital ! C’est donc une grande avancée sociale", conclut-il.



