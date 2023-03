Visite de Charles III reportée : "La CGT lutte mieux contre l'immigration illégale que Darmanin", lance Caverivière

Ce lundi 27 mars, Philippe Caverivière était face à Clémence Guetté, députée LFI. "Clémence bonjour. Vous étiez à Sainte-Soline, dans le cadre d’une manifestation contre les méga-bassines, précision inutile, on se doute bien que vous n’y étiez pas pour utiliser la smartbox 'escapade romantique' qu’on vous a offerte à Noël, sinon vous n’auriez pas choisi les Deux-Sèvres", lance l'humoriste.



Au cours des affrontements à Sainte-Soline 200 manifestants ont été blessés selon les organisateurs, 35 selon la police, un manifestant était encore ce matin dans un état grave. "Mourir pour la patrie, c'est triste, mais mourir pour une bassine dans les Deux-Sèvres... Parmi les manifestants, il y avait des écolos pacifistes venus de toute la France, et puis d’autres plus énervés dont on devine les professions : certains sont venus manifester avec des hachoirs, surement des cuisiniers, des cocktails molotov donc il y avait aussi des barmen et des boules de pétanque donc des sportifs du sud de la France", raille Philippe Caverivière.

L'humoriste est enfin revenu sur le report de la visite du roi Charles III et de la reine consort Camilla Parker Bowles en raison des manifestations contre la réforme des retraites. "Ce couple de migrants britanniques ne passera donc pas la frontière française : finalement les cgtistes sont meilleurs pour lutter contre l’immigration illégale que Gégé Darmanin".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info