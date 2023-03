Emmanuel Macron présente son "plan eau" : comment va se passer le déplacement du Président

Parler de tout sauf des retraites. C'est l'objectif du jour pour Emmanuel Macron attendu à la mi-journée dans les Hautes-Alpes à Savines-le-Lac pour présenter un plan pour économiser l'eau. Le Président n'est pas sorti de l'Elysée pour aller en région depuis deux mois maintenant. Mais, a priori, il ne faut pas s'attendre à un bain de foule.

Pour cette sortie sous très haute protection, le programme est extrêmement léger. Une arrivée à la mi-journée, un discours, important, sur l'eau et comment en consommer moins, et aussitôt, Emmanuel Macron repartira pour l'Elysée. Il est loin le temps de la campagne de réélection, quand le candidat pouvait passer une journée entière dans les rues.

Se montrer sur le terrain, pas claquemuré dans un palais est depuis redevenu une urgence. Dans son entourage, la violence des manifestations et des slogans contre le chef de l'Etat ont rappelé de très mauvais souvenirs.

Encore une fois, il faut donc apaiser, renouer avec les Français et sortir de ce qui ressemble de plus en plus à un face-à-face entre le Président et la rue. Emmanuel Macron entend bien faire parler d'autre chose que des retraites. Premier test, ce jeudi, avec le défi de la sécheresse et du dérèglement climatique.

