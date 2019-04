et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/04/2019 à 14:43

Marion Maréchal doit-elle s'engager dans la campagne européenne aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella, tête de liste du parti pour le scrutin ? "Ce qui me hérisse le plus dans cette Union européenne, c'est la contrainte. Alors, je ne vais pas l'appliquer dans mon mouvement. Je ne vais pas contraindre des gens à faire campagne s'ils ne souhaitent pas le faire", répond Marine Le Pen.



Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la présidente du Rassemblement national est revenue sur l'activité professionnelle de sa nièce. Marion Maréchal "est engagée dans un autre processus, dans une autre activité. Elle ne veut pas s'engager dans la campagne européenne. Elle fait de la métapolitique".

Selon la députée du Pas-de-Calais, l'ancienne élue "met en place les conditions dans son école de formation des élites de demain. Qu'elle ait une pensée sur l'Europe, ça ne me choque pas outre-mesure. C'est positif, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. On a même le droit sur un certain nombre de sujets d'avoir des sensibilités ou des divergences, ça ne pose aucun problème".