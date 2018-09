publié le 23/09/2018 à 01:25

Au cours d'une réunion publique, Marcel Campion a tenu des propos homophobes, ciblant particulièrement Bruno Julliard, ancien premier adjoint à la mairie de Paris. Ces propos, qui remontent au 27 janvier dernier, ont été filmés et sont diffusés ce dimanche 23 septembre par le JDD. Cette réunion marquait le lancement de son mouvement "Paris Libéré", qui compte présenter une tête de liste dans chaque arrondissement aux municipales de 2020.



Dans cette vidéo, le roi des forains, en guerre ouverte avec Anne Hidalgo, tacle sans retenu la mairie de Paris. Il revient notamment sur l'arbre de Noël installé il y a deux ans place Vendôme, qui ressemblait à un plug anal. "Vous savez le truc qu'ils se mettent dans le fion, pour les pervers là. À Noël, c'est bien pour les enfants. Ils (la mairie de Paris, ndlr) appellent ça de la qualité", commence Marcel Campion.

Il insulte ensuite les élus écologistes en affirmant : "Ça, c'est des vers de terre. Vous pouvez les écraser, c'est de la merde. Je vous le dis". Peu de temps après, il s'en prend violemment à Bruno Julliard, à l'époque toujours premier adjoint à la mairie de Paris, qui a publiquement révélé son homosexualité.

"Lui c’est le plus beau. C’est lui qui commande toute la ville. Il arrive des syndicats des étudiants (l’Unef)", commence-t-il. Et de poursuivre : "Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Delanoë, ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu’en même temps il lui a amené tous les homos de la terre. C’est à dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos."

Campion dément avoir tenu ces propos, pourtant filmés

Sur les images, Marcel Campion tente de minimiser ses attaques, expliquant avoir des amis gays. "Moi, j’ai rien contre les homos, d’habitude, je dis les 'pédés', mais on m’a dit hier qu’il fallait plus que je dise ça. Donc je ne dis plus les pédés, je dis les homos. J’ai rien contre eux, sauf qu’ils sont un peu pervers (...) Ceux qui sont là."



Sollicité par le JDD, Marcel Campion a démenti avoir tenu ces propos et admet uniquement avoir qualifié Bruno Julliard de pervers, pour dénoncer sa "perversité en affaires".