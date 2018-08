publié le 16/08/2018 à 12:21

Le "roi des forains" lorgne sur un autre trône. Bouté hors de la place de la Concorde par la Ville de Paris, Marcel Campion compte bien destituer Anne Hidalgo, son ennemie jurée, de l'Hôtel de Ville de Paris, rapportent nos confrères du Figaro jeudi 16 août.



L'idée de s'attaquer à l'édile sur son propre terrain germe dans la tête du forain il y a huit mois. Marcel Campion lance alors son mouvement "Paris Libéré" avec le journaliste Bernard Segarra et l'ancien cardiologue Jean-Christophe Farcot. Le but ? "Peser" sur la politique parisienne et, au passage, égratigner Anne Hidalgo avec qui il nourrit de nombreux contentieux, notamment depuis l'affaire de la Grande roue ou le dossier du marché de Noël des Champs-Élysées.

"On voulait voir si [le mouvement] prenait, et ça a pris", se félicite aujourd'hui Marcel Campion dans les colonnes du Figaro. C'est pourquoi l'organisateur de la Foire du trône a décidé de lancer son nouveau mouvement "Libérons Paris". Freiné par son âge - le "rois des forains" aura 80 ans en 2020 - Marcel Campion a décidé de ne pas se présenter lui-même, mais n'exclut pas de figurer sur les listes "s'il manque quelqu'un".

"Depuis qu'elle est là, c'est une ville en chantier"

L'homme d'affaires est donc tout à son programme, qui n'est pas encore abouti. Propreté, piétonisation des voies sur berge... Marcel Campion sait cependant déjà sur quels angles attaquer l'actuelle maire socialiste. Il assume d'ailleurs volontiers le caractère personnel de cette guerre. "Paris était une ville enchantée. Depuis qu'elle est là, c'est une ville en chantier", fulmine-t-il dans le Figaro, avant de s'en prendre à la gestion de "guignole" de l'édile.



Et le "roi des forains" d'assurer qu'il dispose déjà de 17 têtes de liste, sans toutefois citer de noms. Tout juste se félicite-t-il d'avoir repoussé les avances de "vieux briscards de la politique", leur préférant des personnalités issues de la société civile, comme des médecins, des journalistes ou des retraité. Énième coup de communication du roi des forains ou réel danger pour Anne Hidalgo ? Réponse dans deux ans.