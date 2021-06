VIDÉO - Macron et Luchini échangent (en longueur) sur La Fontaine

Fabrice Luchini et Emmanuel Macron discutent de La Fontaine à Château-Thierry

Emmanuel Macron a célébré jeudi 17 juin le 400e anniversaire de Jean de la Fontaine lors d'un déplacement dans la Somme et l'Aisne. Il a rejoint le comédien Fabrice Luchini à Château-Thierry, en compagnie de son épouse Brigitte, afin notamment de promouvoir la lecture comme "grande cause nationale".

Comme à son habitude, le Président était suivi par de nombreuses caméras, qui ont capté son échange avec Fabrice Luchini. Ensemble, ils ont discuté de Jean de La Fontaine, et de littérature en général. Une discussion en longueur, ponctuée de prises à partie des journalistes et conseillers hors champ, et de citations.

Fabrice Luchini a récité la fable L'ours et l'amateur des jardins et une partie de L'Homme et la Couleuvre. Des monologues empreints d'allusions politiques, comme lorsque Luchini évoque les confinements en reprenant une phrase de La Fontaine : "La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés".

Il a aussi taclé les conseillers du président. "Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami", a-t-il déclaré, avant de reprendre la phrase du poète selon laquelle mieux vaut "parler de loin" devant les puissants. Il a toutefois assuré que ce reproche ne s'appliquait pas à Emmanuel Macron.