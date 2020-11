publié le 10/11/2020 à 12:14

Faute avouée à moitié pardonnée. Le comédien Fabrice Luchini a souhaité calmer la situation après sa diatribe contre le gouvernement effectuée sur Instagram quelques jours après l'instauration du couvre-feu. "On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran, l'accent qui s'éteint de Castex. C'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement", avait-il lâché.

"J'ai eu un coup d'humeur complètement inadapté. Je m'en excuse, a-t-il expliqué sur le plateau du JT France 2 quelques jours après. Je me suis permis de parler du gouvernement. C'est absolument débile. Je n'ai pas les compétences. Il y a des drames de tous les côtés, une économie, des dépressions nerveuses. Mon mouvement d'humeur sur le ministre de la Santé est inadapté."

"Mon opinion n'a aucun intérêt, a-t-il continué après avoir vu un message de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui l'interrogeait sur son état d'esprit actuel. Je ne suis pas un optimiste, je ne suis pas à leur place. Je ne vois pas pas pourquoi ce ministre de la Santé nous engueule constamment. Moi, je me sens coupable de tout. Ca fait 40 ans que je suis en analyse sur le problème de la culpabilité. J'ai eu ce mouvement d'humeur. Évidemment, nous devons être derrière toutes ces autorités qui nous aident. Je suis hyper légitimiste. On me dit de fermer le théâtre, je le ferme. On me dit de ne pas bouger, de ne voir personne, je ne vois personne. Je fais ce que tous les Français font."