La suite du tour de France d'Emmanuel Macron avec la troisième étape. Jeudi 17 juin, le président était en Picardie, pas loin d'Amiens où il a grandi. Il s'est d'ailleurs rendu dans l'école où sa grand-mère a enseigné, avant une rencontre avec Fabrice Luchini à Château Thierry. À chaque fois le chef de l'État a pris le temps d'échanger, multipliant les bains de foule.

Des bains de foule, un mot sur le pouvoir d'achat, un autre sur la crise sanitaire. Sur le papier, la journée d'Emmanuel Macron ressemble comme deux gouttes d'eau à une journée de campagne. À tel point que le président a du se justifier : non, il n'est pas la pour l'élection présidentielle ni pour les régionales de dimanche : "Comme ça ne vous a pas échappé, j'ai un mandat qui dure jusqu'en mai 2022 puisque la situation du pays requiert d'être pleinement mobilisé. On ne peut pas être dans l'abstention du travail. Ensuite les régionales sont partout en France, et je ne touche rien des sujets régionaux".

Et pourtant, même les enfants rencontrés dans une école ce matin ont remarqué que le président se balade beaucoup en ce moment : "Ça va la claque que tu t'es prise ?", demande l'un d'eux. Emmanuel Macron, lui, aimerait éviter une autre gifle, politique celle-là, dimanche pour le premier tour des élections régionales.

À écouter également dans ce journal

Procès Bygmalion - 6 mois de prison ferme ont été requis contre Nicolas Sarkozy dans le procès Bygmalion.

Météo - 30 départements sont en vigilance orange pour orages ce jeudi soir, dont quatre pour inondation et le Rhône est toujours en vigilance orange canicule.

Disparition de Delphine Jubillar - La garde à vue de Cédric Jubillar et des beaux-parents de la disparue a été prolongée jeudi soir.