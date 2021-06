Le meilleur de Laurent Gerra avec Fabrice Luchini

publié le 13/06/2021 à 11:20

Le nouveau titre d’Aya Nakamura est bien parti pour être le tube de l’été. En quelques jours, le clip Bobo a accumulé des millions de vues sur YouTube. "Aya Nakamura, c'est énorme", reconnaît Fabrice Luchini imité par Laurent Gerra. "Avant on avait la môme Piaf, 1m40, une très grande voix dans un tout petit corps… Maintenant on a la 'djadja' Aya, 1m80, une toute petite voix dans un corps immense ! La Nakamura, elle chante pas, elle baragouine dans des tubes en fer et ça fait des millions de vues sur internet, c’est énorme !"

"Aya Nakamura, ce n'est pas très proustien. C'est pas ambiance tasse de thé et madeleine, mais il faut être moderne. Cela s'appelle donc Bobo, ça ne parle pas du barbu dans son bar à jus du XIe arrondissement de Paris en trottinette. D'ailleurs je ne saurai dire de quoi ça parle exactement mais ça s'appelle Bobo".