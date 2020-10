Les infos de 6h30 - Couvre-feu : "On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement", dit Luchini

publié le 16/10/2020 à 07:02

Le monde de la culture gronde. Après l'annonce du gouvernement, d'un couvre-feu à partir de 21 heures, les salles de spectacle et de cinémas sont directement impactées. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a proposé un assouplissement du couvre-feu concernant les spectacles, 21 heures serait l'heure où on serait autorisé à quitter un spectacle/film, le ticket faisant office de justificatif, propose la ministre.

En attendant, les acteurs du monde du spectacle ne cessent d'exprimer leur mécontentement et leur incompréhension, comme Fabrice Luchini qui s'est exprimé ce jeudi sur son compte Instagram. "On vit une chose qu'on ne comprend pas. C'est ça qui est terrifiant", explique l'acteur.

"On ne comprend pas ce que ce gouvernement fait. La panique de Véran, l'accent qui s'éteint de Castex. C'est terrifiant, c'est morbide, c'est sordide. On n'a plus envie d'aimer ce gouvernement", poursuit-il.

