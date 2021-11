VIDÉO - Hommage au général de Gaulle : Le Pen huée par une vingtaine de militants CGT

Alors qu'une partie de la classe politique a décidé de se rendre à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle, Marine Le Pen, elle, a choisi un autre haut lieu du gaullisme, Bayeux.

C'est là-bas que le général de Gaulle a pris la parole en juin 1944 après le Débarquement. La candidate du Rassemblement national en a profité pour attaquer, sans le nommer, Éric Zemmour, lors d'un discours perturbé par les huées d'une vingtaine de militants CGT. Ils ont scandé : "Casse toi", "dehors" à destination de Marine Le Pen.

"M'appuyant sur le message du grand patriote qu'il fut, message dont beaucoup usent par convenance ou par alibi, je choisis comme lui le courage de l'action. Les problèmes du pays, si préoccupants soient-ils, ne trouveront pas leurs solutions dans la division, mais dans l'unité", a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter : "Pas dans une radicalité déplacée, mais dans le respect des institutions et même des convenances. Pas dans une partialité trop idéologique et, partant, infiniment trop brutale. Mais en rassemblant sereinement ce que Charles de Gaulle appelait l'instinct national".