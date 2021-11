"Une Ambition intime" (M6) : qui est Ingrid, la colocataire de Marine Le Pen ?

Marine Le Pen est de retour dans l'émission Une Ambition Intime. Une fois de plus, elle ouvre la porte de chez elle aux caméras de M6 et s'est entretenue longuement avec Karine Le Marchand pour une émission dédiée exclusivement aux femmes en politique. Outre les questions sur son parcours, les liens avec son père Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front national dont elle a hérité, la candidate du Rassemblement national a évoqué sa vie plus personnelle.

Si Marine Le Pen se refuse à utiliser son image de mère et préserve ses enfants de l'arène politique, elle a décidé de montrer comment elle organise sa vie de célibataire. Depuis quelques années, la candidate du RN partage sa maison avec une amie d'enfance, Ingrid, qui est devenue sa colocataire. Un mode de vie qui n'est pas réservé aux étudiants ou jeunes actifs. "On s'est connu, on avait... 1 an et demi, 2 ans, raconte Ingrid alors qu'elle épluche des pommes dans la cuisine partagée. Marine Le Pen, c'est une sœur pour moi. On ne s'est jamais vraiment quitté. On s'est toujours suivi. Après différentes péripéties dans ma vie, Marine m'a proposé de venir habiter chez elle. Du coup, on forme une super colloc' à la maison.

"On ne s'engueule jamais. Y'en a une qui fait les courses et l'autre qui prépare à déjeuner ou à dîner. Marine s'occupe très bien du jardin, complète Ingrid. Moi, les plantes me donnent de l'urticaire donc ce n'est pas possible. Donc je m'occupe plus de la cuisine."

Pas d'homme dans cette maison Marine Le Pen

"Il n'y a pas d'homme dans cette maison ! Il n'y a que des femmes, souligne Marine Le Pen avec un air de défi. Même les chats... C'est sympa de vivre avec une copine plutôt que toute seule. Quel est l'intérêt que je vive ici seule et que toi tu te retrouves dans un petit studio triste. La maison est assez grande pour vivre à deux, recevoir nos enfants quand ils viennent et voilà. Ça fait 5 ans maintenant. L'intérêt de vivre avec une copine plutôt qu'un mec, c'est qu'au moins on ne s'engueule pas", explique la candidate qui avoue détester les conflits dans sa vie privée et ne réserve les joutes verbales quà la vie politique.

Marine Le Pen s'est mariée à deux reprises. En juin 1997, elle épouse Franck Chauffroy, dirigeant d'entreprise ayant travaillé pour le FN et père de ses trois enfants, Jehanne (1998), et les jumeaux Louis et Mathilde (1999). Ils divorcent en 2000. Elle s'est remariée en décembre 2002, avec Éric Iorio, ancien secrétaire national du FN aux élections dont elle divorce en juin 2006. En 2009, elle partage la vie de Louis Aliot, secrétaire général du Front national. Il s'agit là de sa relation la plus médiatique. Le couple se sépare en 2019.



Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Marine Le Pen sur M6 dimanche 7 novembre dès 21h05.