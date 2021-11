Sortir de l'ombre d'Éric Zemmour, s'opposer frontalement à Emmanuel Macron et ne pas laisser Les Républicains gagner du terrain. Voici le triptyque qui s'affiche face à Marine Le Pen, à six mois de l'élection présidentielle. Engagée pour la troisième fois dans la course à l'Élysée, la candidate peine à imposer son rythme dans la campagne, tantôt éclipser par le polémiste, tantôt par la désignation du candidat de la droite, sans oublier les actions du gouvernement.

La candidate à l'élection présidentielle veut donc reprendre le contrôle sur la campagne et dicter son propre timing. Afin d'y parvenir, la députée du Pas-de-Calais a décidé de se recentrer sur deux thématiques : l'immigration et le pouvoir d'achat. Et l'ancienne présidente du Rassemblement national fait appel à la traditionnelle méthode du tractage pour se faire entendre.

Selon nos informations, le Rassemblement national va distribuer à partir de ce weekend deux tracts, tirés à 500.000 exemplaires chacun. Un tirage global à un million avec deux nouveaux slogans de campagne : "Rendre aux Français leur argent" et "Rendre aux Français leur pays".

S'imposer dans la campagne présidentielle

Sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen propose de "baisser massivement les taxes sur les carburants et l'énergie", "supprimer la redevance audiovisuelle" et "exonérer d'impôt sur le revenu tout jeune de moins de 30 ans". Quant au sujet de l'immigration, elle propose de "stopper l'immigration", "expulser les clandestins" et "donner la priorité aux Français pour l'emploi, le logement et les aides sociales".

Avec ses tracts, Marine Le Pen espère atteindre ses trois objectifs. Objectif numéro 1 : ne pas laisser Éric Zemmour prospérer sur le thème de l'immigration. "La lutte contre l'immigration fait partie de notre ADN. La première fois que Marine Le Pen parle de référendum sur l'immigration, c'est en 2014", rappelle un cadre du parti, agacé de voir ce terrain désormais préempter par le polémiste.

Si on reste monothématique, on aura un monoélectorat Un proche de Marine Le Pen

Objectif numéro 2 : contrer Les Républicains. Lors d'une prise de parole à Marck-en-Calaisie, près du Pas-de-Calais, Xavier Bertrand a dénoncé la politique migratoire du pays. "La France subit une immigration qu'elle ne choisit plus. Il est urgent d'en reprendre le contrôle (...) Ce n'est pas la France qui doit répondre aux besoins de l'immigration, c'est l'immigration qui doit répond aux besoins de la France", a-t-il dit. Le candidat à l'investiture Les Républicains a taclé à la fois Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Il a renvoyé dos-à-dos les "xénophobes" et les "bien-pensants" qui rivalisent de "solutions simplistes".

Objectif numéro 3 : se différencier via le pouvoir d'achat et continuer à jouer le match face à Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé le 2 novembre le lancement au 1er mars 2022 d'un "Contrat Engagement Jeune". Les jeunes de moins de 25 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois se verront proposer une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement.

Marine Le Pen espère ainsi retrouver une voix sur ces sujets. "Si on reste monothématique, on aura un monoélectorat", met en garde un de ses proches.