VIDÉO - "Faut pas charrier" : Valérie Pécresse tacle les producteurs de Beyoncé

Si elle n'était déjà pas dans les petits papiers des usagers des transports franciliens, Valérie Pécresse s'est mise à dos les fans de Beyoncé. Et pour cause, Live Nation, la société de production chargée du concert de la star au Stade de France, a dévoilé mardi 7 février que les travaux dans le RER B prévus le week-end du 26 mai avaient eu raison de la seconde date parisienne.

Il n'en fallait pas moins pour que les internautes fulminent et s'en prennent allègrement à la présidente de la région Île-de-France sur les réseaux sociaux. Des protestations qui ne sont pas restées lettre morte : "J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris", a constaté l'ex-candidate à l'élection présidentielle en préambule d'une vidéo publiée le 8 février sur TikTok et Instagram en réponse à ses détracteurs.

Face-caméra avec Crazy in love en fond sonore, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a opté pour une défense piquante : "Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier", a-t-elle lancé. Et de tenir responsables les producteurs du spectacle de Beyonce : "Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France (…) sont connues deux ans à l'avance et tous les producteurs d'événementiel le savent", a-t-elle rappelé.

