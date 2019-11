VIDÉO - Emmanuel Macron a-t-il raison de s'exprimer dans "Valeurs actuelles" ?

On refait le monde du 30 octobre 2019

et Marie-Pierre Haddad

publié le 31/10/2019 à 11:21

Emmanuel Macron s'est expliqué sur l'immigration, le communautarisme et le voile, dans Valeurs actuelles, soulevant un tollé à gauche sur le choix de cet hebdomadaire qu'elle juge "d'extrême droite".

L'article reprend sur 12 pages des idées déjà détaillées par le chef de l'État, dans cet entretien du 25 octobre, accordé dans l'avion retour de sa visite à La Réunion, avant l'attaque contre la mosquée de Bayonne par un ancien candidat d'extrême droite.

"Je lutte de toutes mes forces contre le communautarisme", répète le chef de l'État, qui, en revanche, ne veut "pas tomber dans le piège communautarisme = islam". Tout en condamnant la "sécession" communautariste, Emmanuel Macron revendique de ne pas vouloir "parler de racisme anti-Blanc", de ne pas "rentrer dans cette dialectique" qu'il juge "mortifère".

"Emmanuel Macron peut parler à n'importe qui (...) Qu'il parle à L'Huma ou à Valeurs actuelles, heureusement. C'est le président de tous les Français. Ça ne me choque pas un seul instant et je ne lis pas Valeurs actuelles", estime le journaliste Patrick Chêne, dans On refait le monde sur RTL (vidéo à partir de 26'30, ndlr).

De son côté, Thomas Porcher, économiste, estime que nous sommes dans "un climat très tendu depuis deux semaines sur cette question là. Ce journal a fait des unes assez détestables. Emmanuel Macron se présente comme le dernier rempart contre l'extrême droite. L'extrême droite fait son tapis sur les réformes libérales. C'est le nouveau clivage politique et chacun s'auto-alimente (...) Je trouve ce jeu extrêmement dangereux".

"Sur la forme, ça ne me choque absolument pas. Je ne pense pas que Valeurs actuelles soit un journal d'extrême droite. C'est un journal de droite avec certes des unes caricaturales mais aussi de très bons papiers et cette interview en fait partie", assure de son côté Eugénie Bastié, journaliste au Figaro.

Mais Virginie Leguay, cheffe adjointe du service politique de Paris Match, assure que "c'est très bien joué de la part d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas un hasard. Il a choisi Valeurs actuelles et ce n'est pas l'inverse (...) Il a un discours assez ferme sur le fond dans un journal qui est prêt à lui consacrer 12 pages. Pour l'instant, ce ne sont que des mots".