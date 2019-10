et Thomas Pierre

publié le 30/10/2019 à 20:01

La réponse de Force ouvrière à Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. "Je n'ai aucune forme de faiblesse ni de complaisance sur le régime unique par points que nous contestons". Invité de RTL, Yves Veyrier secrétaire général de Force ouvrière, qui appelle à la mobilisation le 5 décembre, dénonce la réforme des retraites telle que voulue par le gouvernement.

"Nous n'avons pas de raisons de supprimer le système", insiste-t-il. "Sur les aspects que le gouvernement met en avant pour valoriser le régime unique par points, on pense que ces questions peuvent parfaitement être réglées dans le cadre du système actuel", explique le syndicaliste. "On peut très bien négocier l'amélioration, l'évolution du système actuel, sans le mettre en cause complètement, sans le supprimer".

"On veut être entendus". Affichant une unité rare, la CGT, FO, la FSU et Solidaires ont appelé ensemble mercredi à "une première journée" de grève interprofessionnelle le 5 décembre contre la réforme des retraites, rejoignant plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF.