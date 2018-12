publié le 03/12/2018 à 16:26

Des consultations pour désamorcer la situation extrêmement tendue avec les "gilets jaunes". Voici la mission d'Édouard Philippe, deux jours après les affrontements qui ont eu lieu à Paris, Marseille, Dijon, Bordeaux entre les "gilets jaunes" et les forces de l'ordre.



Ainsi, le Premier ministre a prévu de recevoir tous les représentants des partis politiques et des "gilets jaunes". Tous.. sauf Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise ne le rencontrera pas pour des "raisons d'agenda", selon les raisons avancées par les proches du député marseillais.

Une délégation de La France insoumise se rendra à Matignon. Reçue à 17 heures, la délégation "sera représentée par Charlotte Girard et Manuel Bompard", respectivement co-responsable du programme et directeur des campagnes du mouvement, et la députée Mathilde Panot.

Ne pas y voir de "sens politique"

"Jean-Luc Mélenchon n'est pas chef de parti et ne pouvait se rendre disponible", a commenté son entourage auprès de l'AFP, qui réfute tout "sens politique" à cette absence.



Alexis Corbière, député proche du chef de file insoumis, a expliqué sur Franceinfo : on peut "porter des idées sans que ce soit par Jean-Luc Mélenchon", et "j'espère qu'il (Édouard Philippe, ndlr) ne veut pas rencontrer uniquement Jean-Luc Mélenchon mais ce que nous représentons". Ce dernier "avait aussi d'autres choses importantes à faire", a-t-il ajouté.



Pour Alexis Corbière toutefois, "la difficulté c'est que nous y allons mais le Premier ministre et le président de la République ont beaucoup cadré ces entretiens en disant qu'ils ne bougeraient pas, notamment sur l'augmentation du prix du diesel à partir du 1er janvier". Il n'y a "pas vraiment de signe d'ouverture" de la part de l'exécutif, a-t-il regretté.