INVITÉE RTL - Emmanuel Macron "brutalise la France", selon Sandrine Rousseau

Alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le texte sur la réforme des retraites, une nouvelle journée mobilisation se prépare ce jeudi 13 avril. Les membres doivent effectivement juger si le gouvernement a respecté le droit français ainsi que la Constitution lors de l'élaboration de cette loi.

Invitée de RTL, Sandrine Rousseau estime que cette douzième journée de manifestation ne sera pas la dernière, qu'il s'agit plutôt de "montrer que la détermination contre la réforme des retraites ne faiblit pas", avant la "décision historique" du Conseil ce vendredi 14 avril. "Face au mépris et à la brutalité d'un pouvoir qui s'enferme à l'Élysée et qui se ferme à la contestation sociale", elle espère ainsi que ce groupe puisse "s'autonomiser du pouvoir", car elle estime qu'il est "garant de la Constitution et de nos institutions".

Le président a annoncé qu'il recevrait les syndicats une fois le processus du démocratique achevé. Toutefois, la députée Europe Écologie - Les Verts de Paris et membre de la Nupes condamne fermement la position fermée d'Emmanuel Macron pendant les débats politiques. "Quel est l'intérêt de les recevoir après ?", s'interroge Sandrine Rousseau. Selon elle, le président tente de faire diversion afin de "passer à autre chose", mais surtout pour "leur dire : 'c'est moi qui ai gagné".



"Je n'en peux plus de cette manière d'être au pouvoir. C'est une manière qui est non seulement violente et brutale, mais qui est complètement dépassée", fustige la députée écologiste. "On a l'impression qu'Emmanuel Macron fait de la gestion de la France une affaire personnelle", poursuit-elle. "Bien sûr qu'il a été élu, mais nous aussi. Ce n'est pas pour ça qu'il doit brutaliser la France tous les matins. Ce n'est pas pour ça que son opinion est plus importante que les 3,5 millions de personnes qui manifestent dans la rue".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info