Les Républicains : Eric Ciotti et Bruno Retailleau qualifiés pour le second tour

Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont élus pour aller au second tour de l'élection du nouveau président du parti Les Républicains. 91.110 adhérents des Républicains ont voté pour le premier tour de l'élection du nouveau président du parti de droite. Le député des Alpes-maritimes Éric Ciotti a récolté 42,73% des voix contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Le député du Lot Aurélien Pradié est lui arrivé troisième avec 22,29% des voix.

Eric Ciotti s'est lancé dans l'élection en premier, le 26 juillet, sous le slogan "La droite au cœur". Le député des Alpes-Maritimes était sur une ligne dure et promettait "une thérapie de choc" pour une droite qui "s'assume" et "ne cède pas au politiquement correct". "Il faut moins d'insécurité, moins d'immigration et moins d'impôts", avait-il lancé.

Bruno Retailleau représentait l'aile conservatrice et libérale de l'élection. Comme Eric Ciotti, il plaidait pour "plus de sécurité, moins d'impôts et d'immigration" tout en avançant la nécessité de reporter l'âge de la retraite à 64 ans. "Il faut que demain la droite incarne une espérance française" pour "répondre à l'angoisse du grand déclassement", clamait-il pendant la campagne.

Enfin, le secrétaire général des Républicains Aurélien Pradié était sur une ligne différente. Défendant la vision d'une "droite sociale" et "populaire", il s'était engagé sur les questions de handicap et des violences faites aux femmes. À seulement 36 ans, le député du Lot faisait office d'outsider dans cette élection et voulait représenter "la jeune garde" des Républicains.

