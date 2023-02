Valérie Pécresse confie avoir hésité à quitter la vie politique après son échec à la présidentielle

Son échec lors de la dernière élection présidentielle a été retentissant. Avec 4,78% des suffrages au premier tour, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, a connu un échec retentissant au sein d'une famille politique habituée aux seconds tours. Celle qui est aussi Présidente du Conseil régional d'Île-de-France depuis 2015 a même pensé mettre fin à sa carrière politique.

Au cours d'un entretien avec nos confrères du Parisien, elle a récemment confié s'être posé "plein de questions. Pendant plusieurs semaines, je me suis dit : quel est mon rôle dans tout ça ? J’ai eu la tentation de changer de vie, de trajectoire". Sans revenir en profondeur sur les raisons de son échec, l'ancienne ministre du Budget lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, a néanmoins tenté d'expliquer les contours d'une campagne ratée.

"Je n’ai pas réussi à créer un espace politique entre l’extrême droite et Macron. Ça tient à beaucoup de raisons : le calendrier, le fait que Zemmour était déjà bien installé dans le paysage… Mais je n’ai pas de regrets, pas de remords", assure-t-elle.

Focalisée sur la région

Désormais, Valérie Pécresse veut se focaliser sur la région Île-de-France. Après un moment de coupure nécessaire, où elle "a beaucoup marché, fait du piano et du yoga", elle a été "rattrapée par la passion pour la région".

"J’ai été reprise par le sentiment d’utilité", assure-t-elle. "Il fallait revenir au four et au moulin. J’aime être utile. Et la région Ile-de-France a un fort impact sur la vie des Franciliens

