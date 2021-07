Les partenaires sociaux sont reçus ce mardi 6 juillet à l'Elysée en présence du Premier ministre et des ministres de l'Économie et du Travail pour faire le point sur la relance, le contexte sanitaire et la vaccination, sans oublier l'explosif sujet des retraites. Une "réunion d'écoute", avant de possibles annonces plus tard en juillet.

Selon nos informations, un terrain d'entente aurait été trouvé sur la vaccination obligatoire des soignants, mais aucune décision n'a été prise à ce stade. "Un large consensus se dégage autour de la vaccination obligatoire pour les soignants", a déclaré le chef du gouvernement. Ce dernier a recueilli par écrit les avis des responsables des groupes parlementaires, qui avaient jusqu'à ce mardi pour lui communiquer leur avis.

À ce sujet, Jean Castex consultera également les élus locaux jeudi 8 juillet. Les patrons du Medef et de la CFDT, Geoffroy Roux de Bézieux et Laurent Berger, s'en sont déclarés partisans, dans une tribune conjointe publiée dans le JDD dimanche 4 juillet.