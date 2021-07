Coronavirus : François Bayrou se prononce en faveur de la vaccination collective obligatoire

Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 4 juillet, le Haut-commissaire au plan a assuré que la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, était "la seule issue" pour éradiquer l'épidémie.

"Depuis le premier jour de l'épidémie, et ça m'a valu bien des polémiques, j'ai pensé que la seule issue était la vaccination et je pense qu'un jour ou l'autre, dans un pays où chaque bébé qui naît reçoit 11 vaccinations obligatoires, dans un pays où pour aller en Guyane il faut être obligatoirement vacciné contre la fièvre jaune, autrement dit la vaccination ça fait partie de la vie et c'est probablement la conquête médicale avec l'hygiène la plus importante depuis le début des temps", assure François Bayrou, qui souligne que c'est "un Français, Pasteur, qui l'a inventé".

"Moi j'ai toujours pensé que ça finirait par la décision collective de rendre la vaccination obligatoire (...) comme les onze vaccinations qu'on donne aux bébés à la naissance.