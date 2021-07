Jean Castex, un Mr déconfinement devenu premier ministre populaire

L'ex Monsieur déconfinement, Jean Castex, est finalement entré dans le costume de Premier ministre, discrètement mais sûrement. Il est même aujourd'hui plus populaire qu'Emmanuel Macron dans le dernier baromètre BVA pour RTL et ORANGE. Il est stable à 42% alors que son patron perd 3 points, à 39%. Il ne fera pas les frais des piètres résultats de la majorité aux régionales.

D'entrée Jean Castex avait affiché la couleur : "Je ne suis pas ici pour chercher la lumière". Parole tenue. Depuis un an le Premier ministre a la bougeotte et ses collaborateurs transpirent : plus de 180 déplacements et un seul mot en bandoulière : "Les territoires, libérez les territoires, réarmez nos territoires". De quoi renforcer son récit : l'enfant du Gers, l'élu local, sans rappeler qu'il a beaucoup fréquenté les cabinets parisiens.

Mais, Jean Castex c'est aussi "Monsieur Covid", l'homme des conférences de presse du jeudi, mais c'est un peu moins le chef de la majorité. Souvent chahuté, raillé à l'Assemblée, ici par Jean-Luc Mélenchon : "Il est là, il parle à deux à l'heure pour dire des banalités", et ses propres troupes les députés En Marche ! sont parfois nostalgiques d'Édouard Philippe. Jean Castex, l'amateur de rugby et de train n'en n'a cure, il avance. Ce 2 juillet au matin, il est attendu dans la Meuse pour un nouveau déplacement.