publié le 06/02/2021 à 18:47

La France dispose désormais d'une corde de plus à son arc pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le vaccin produit par le laboratoire d'AstraZeneca est en effet disponible sur le territoire, au moment où les vacances de février débutent en zone A.

"C'est la star du jour", s'amuse Brigitte Bonan, cheffe de service à l'hôpital Foch. L'hôpital a déjà reçu des doses qu'il distribuera à partir de lundi dans 68 établissements de santé des Hauts-de-Seine. Considéré comme moins efficace chez les personnes âgées, le précieux sérum sera destiné aux soignants et aux individus âgés de 50 à 65 ans.

Le vaccin d'AstraZeneca dispose néanmoins d'un avantage par rapport à son concurrent de chez Pfizer - BioNTech : ses conditions de conservation sont beaucoup moins strictes. Il suffit en effet de l'entreposer dans un réfrigérateur, et non dans un super congélateur à _70 degrés comme c'est le cas pour le sérum de Pfizer. Conséquence : il sera beaucoup plus facile de distribuer le vaccin au-delà de l'hôpital. De nouvelles livraisons sont attendues la semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal :

- Une octogénaire a été retrouvée morte et son compagnon grièvement blessé après une explosion aux origines indéterminées, mais qui pourrait être due au gaz, survenue le matin dans un petit immeuble du centre de Bordeaux. Un premier bilan donnait deux disparus, mais une personne recherchée s'est manifestée, selon la préfecture qui précise que le pronostic vital de la personne blessée, un homme de 89 ans, "est engagé".

- Le XV de France a débuté le Tournoi des six nations en surclassant l'Italie (50-10), équipe la plus faible de la compétition, samedi au stade olympique de Rome. Avec sept essais, dont un doublé de l'ailier Teddy Thomas, synonymes de bonus offensif, les Bleus prennent provisoirement la tête du classement avant le second match de la journée opposant l'Angleterre à l'Écosse à Twickenham.

- Plusieurs centaines de personnes ont participé samedi à Orschwihr, village alsacien du Haut-Rhin, à une marche blanche en hommage à Estelle Luce qui aurait été victime du "tueur de DRH", suspecté d'avoir également tué une employée de Pôle Emploi dans la Drôme et une autre DRH en Ardèche.