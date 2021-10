Vaccin contre le coronavirus : 3e dose pour Véran, qui "envoie un signal" de mobilisation

"J'en ai profité pour faire dans le même mouvement et dans l'autre bras la vaccination contre la grippe", quatre jours après avoir lancé la campagne saisonnière en France, a-t-il précisé. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mardi 26 octobre avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le coronavirus, envoyant ainsi "un signal" à prendre rendez-vous pour les millions de personnes éligibles au rappel.

Olivier Véran, qui est par ailleurs médecin neurologue, a reçu une injection de sérum Pfizer mardi en fin d'après-midi dans un hôpital parisien, après une première dose d'AstraZeneca en février puis de Moderna début mai. "Je me protège, je protège les personnes avec qui je suis en contact. Et j'envoie un signal en disant 'allez-y'", a insisté le ministre de la Santé.

Pour l'heure, et alors que les chiffres de l'épidémie repartent très légèrement à la hausse, environ 2,5 millions de personnes sur les 6,8 millions pouvant y prétendre ont effectué leur rappel vaccinal, six mois après leur dernière injection. Cela concerne notamment les personnes de plus de 65 ans vivant à domicile, celles atteintes de maladies graves et de comorbidités ou encore les résidents en Ehpad et le personnel soignant.

Le rappel bientôt nécessaire pour le passe sanitaire ?

"Mais ça monte", a observé Olivier Véran, en pointant le rythme actuel de "100.000 doses de rappel par jour" et l'augmentation des prises de rendez-vous. Ainsi, les plus de 65 ans sont "majoritairement" vaccinés, a-t-il fait valoir, soit 64% de ceux vivant à domicile, 63% de ceux vivant en EHPAD, unité de soin longue durée ou résidence autonomie.

Parmi les publics les plus difficiles à toucher, ceux, tous âges confondus, ayant choisi de recevoir le vaccin Janssen à injection unique. Soit un million de personnes, dont seulement 20% a pour l'heure sollicité une nouvelle dose.

Le gouvernement reste encore dans l'attente de recommandations scientifiques concernant l'intégration du rappel dans le passe sanitaire. Selon Olivier Véran, qui a sollicité sur ce point la Haute autorité de Santé, le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale et le conseil scientifique, les avis devraient parvenir "dans quelques jours".