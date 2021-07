Passe culture : "540.000 jeunes se sont abonnés", révèle Roselyne Bachelot

Aller au cinéma, au musée ou au théâtre, acheter des livres ou de la musique ou encore s'inscrire à un cours de musique ou de danse... L'accès à la culture demande parfois un certain porte-monnaie et constitue ainsi un frein pour de nombreux Français. Pour y faire face et "démocratiser la culture", Emmanuel Macron a lancé l'expérimentation du passe culture, réservé aux jeunes de 18 ans avant un déploiement officiel sur l'ensemble du territoire fin mai dernier.

Ce passe culture, sous forme d'un crédit de 500 euros sur cinq ans, 25 euros pour les troisièmes, 50 euros par année scolaire au lycée et 500 euros versés au 18e anniversaire, était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Désormais, "540.000 jeunes Français sur une génération de 850.000 se sont abonnés au passe culture", déclare Roselyne Bachelot au micro de RTL ce mardi 6 juillet.

Pour bénéficier de ce crédit culturel, les jeunes majeurs doivent simplement se rendre sur l'application dédiée, sur ordinateur ou téléphone mobile, et s'inscrire. Une fois l'inscription acceptée, le compte est directement crédité de 300 euros, permettant ainsi aux concernés de s'offrir des places de cinéma, des visites au musée, des romans, des mangas, des jeux-vidéos ou encore des places de concert pour voir les artistes de leur choix.