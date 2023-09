Uniforme à l'école : Emmanuel Macron se dit favorable à des "expérimentations"

Le président de la République a été interviewé ce lundi 4 septembre à 18h, sur la chaîne du vidéaste Hugo Décrypte. Alors que les écoliers commencent tout juste à rentrer dans les salles de classe et que le débat sur l'abaya bat son plein, Emmanuel Macron, soutenu par le ministre de l'Éducation, s'est "dit pour qu'on regarde et qu'on expérimente" le port de l'uniforme à l'école.



Le chef d'État pense notamment à une "évaluation" de cette hypothèse, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", qu'il juge "beaucoup plus acceptable pour les adolescents". "Je suis favorable à l'approche de l'expérimentation, de l'évaluation", a-t-il dit dans une interview sur la chaîne du Youtuber Hugo décrypte.

Il ne manque d'ailleurs pas de rappeler qu'à l'origine, il était "plutôt pour que chaque établissement gère la chose" mais que la question prenait désormais des "proportions folles" dans le débat public. "La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, elle peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron fait aussi référence au récent débat sur l'interdiction du port de l'abaya et les avantages que l'uniforme pourrait apporter. "Elle règle beaucoup de sujets (...) 1/ la laïcité et 2/un peu l’idée qu’on se fait de la décence, c'est-à-dire, on ne veut pas des tenues trop excentriques", a-t-il encore souligné.

Plus de détails concernant le sujet devrait arriver jour d'ici l'automne.





