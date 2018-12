publié le 03/12/2018 à 07:42

Encore un week-end marqué par des violences et des dégradations, à la suite des manifestations des "gilets jaunes". Nous analysons la situation depuis ce matin sur RTL. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que le gouvernement peut tenir encore longtemps comme ça ?



Écoutez, je crois que ça suffit ! Et "ça suffit" pour tout le monde ! Comme le disait le très pondéré président du Sénat, Gérard Larcher, hier au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le gouvernement n’a pas le droit à un troisième samedi noir. Non, on ne peut pas avoir un nouveau samedi de guérilla, ce n’est pas possible. Donc, ça suffit, Emmanuel Macron et Édouard Philippe de camper sur vos positions.

À un moment lorsque la détermination devient de l’obstination, cela ne donne rien de bon. N’est-ce pas Christophe Castaner ? Le ministre de l’intérieur explique qu’il y a sans doute eu un problème de communication et de pédagogie de la part de l’exécutif. Non, il y a eu un problème d’obstination. Garder son cap, c’est bien, mais quand ça tourne au fiasco, il faut changer de braquet.

Faire en sorte que ce mouvement s'arrête

C’est moins grave d’opérer un recul que de voir la situation se radicaliser. La responsabilité de l’exécutif, c’est maintenant de faire en sorte que ce mouvement s’arrête, que l’on sorte de cette crise !



Mais, ça suffit aussi les "gilets jaunes" parce que lorsque la manifestation dérape, c’est aussi de votre responsabilité. Oui la responsabilité, c’est aussi d’organiser des mobilisations où potentiellement tout ne va pas être cassé.



Je sais bien qu’il y a dans les manif’ des gens tout à fait raisonnables, mais il y a aussi ceux dont le seul but est de tout fracasser, y compris chez certains "gilets jaunes" et quand on appelle à manifester à Paris, à envahir les Champs-Élysées, on joue avec le feu.

Les opposants politiques, "le festival des cons"

Ça suffit aussi aux partis politiques ? C’est-à-dire que chez les opposants politiques, c’est le festival des cons. Le pouvoir est raide, mais eux sont particulièrement tordus. Donc oui, ça suffit. François Ruffin, vous faites honte à la République en disant qu'Emmanuel Macron finira comme Kennedy. On est à la limite de l’incitation au meurtre, comme si le climat n’était pas assez électrique.



Et ça suffit Jean-Luc Mélenchon d’applaudir à l’insurrection, alors que vous vous prétendez Républicain. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui n’en finissent pas d’appeler (main dans la main), à des élections anticipées, pour essayer de récupérer les marrons du feu.

Passer de président à pompier pyromane, ce n’est pas glorieux ! Alba Ventura Partager la citation





Ça suffit François Hollande, vous qui avez été je crois, président. Vous qui vous amusez à souffler sur les braises pour vous venger d’Emmanuel Macron et qui regrettez ensuite les violences de samedi que vous jugez inadmissibles et intolérables. Passer de président à pompier pyromane, ce n'est pas glorieux ! D’une manière générale, ça suffit les socialistes qui ont mis en place la taxe carbone et qui donnent des leçons à tout va.



Et ça suffit Laurent Wauquiez d’appeler à un référendum sur les promesses d'Emmanuel Macron, sur les taxes sur les carburants au motif que ce n’était pas dans son programme, alors que comme l’a vérifié Libération, c’était écrit noir sur blanc. On attend des hommes politiques qu’ils s’opposent mais sérieusement, de manière responsable !



Le seul que j’ai trouvé responsable ces derniers temps, c’est Laurent Berger, le leader de la CFDT. Les autres sont incapables d’être à la hauteur de l’enjeu, car ils ne sont qu’à la hauteur de leurs égos.