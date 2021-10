Présidentielle 2022 : comment s'est déroulé le petit déjeuner des Républicains ?

Les candidats à l'investiture des Républicains étaient réunis ce mardi 19 octobre matin au siège du parti, rue Vaugirard dans le XVe arrondissement de Paris, autour d'un petit-déjeuner. C'est la première fois que l'ensemble des prétendants se retrouvait depuis le début de l'annonce des candidatures.

Face à la presse, un seul mot d'ordre : "Rassemblement", scandent les différents candidats. Au menu des discussions, le nombre de débats organisés en vue de l'élection présidentielle, mais surtout un pacte de non-agression entre les différents prétendants.

"L'idée principale est que l'on ne se critique pas les uns et les autres et qu'on soit chacun à faire valoir nos idées de manière constructive", détaille Denis Payre, chef d'entreprise et candidat à l'investiture.

Après la photo de famille, le chef du parti, Christian Jacob, s'est félicité des échanges de la matinée. "Voir tout le monde ici, au siège des Républicains, je pense que c'est une belle première étape", estime-t-il. Reste à voir si cette unité affichée tiendra avec le début des débats internes.