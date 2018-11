et AFP

publié le 30/11/2018 à 17:47

"La porte de Matignon sera toujours ouverte" à des représentants des "gilets jaunes". L'invitation émane d'une déclaration à la presse du Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est entretenu ce vendredi 30 novembre avec un représentant du mouvement. L'entrevue devait comprendre un autre porte-parole des "gilets jaunes", mais le troisième interlocuteur a très vite tourné les talons.



Le chef du gouvernement a jugé cette discussion, qui a duré plus d'une heure, "utile" et "intéressante". "Cet échange a eu lieu, avec moins de représentants que j'espérais, mais il a eu lieu et je pense que c'était important qu'il ait lieu", a-t-il ajouté. Samedi 1er décembre, une troisième journée de manifestation nationale est organisée par le mouvement, qui dénonce notamment l'injustice fiscale.



Matignon avait invité "les huit représentants désignés par les gilets jaunes", mais contestés, et le rendez-vous a rapidement tourné au fiasco. "Je souhaitais et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert pour justifier son départ de la réunion.

Une rencontre "prématurée"?

L'autre "gilet jaune" est arrivé et reparti par une porte dérobée. Ni Matignon ni Jason Herbert n'ont voulu révéler son identité. Jason Herbert a évoqué "d'énormes pressions" qui "ont été à 99% de la part d'autres 'gilets jaunes' (...) pas des personnes pacifiques, des personnes radicales", a-t-il indiqué.



Dans un communiqué des "gilets jaunes" diffusé quelques heures avant la rencontre, celle-ci était qualifiée de "prématurée", au motif que François de Rugy avait évoqué un "entretien futur visant à réunir autour d'une table le Premier ministre et/ou le porte-parole du gouvernement avec les référents gilets jaunes des différents départements".