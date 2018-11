et AFP

publié le 30/11/2018 à 15:36

Le mouvement dure depuis 14 jours et ne se limite pas au territoire français. Environ 300 "gilets jaunes" se sont retrouvés à Bruxelles vendredi 30 novembre pour manifester. C'est le premier rassemblement dans la capitale belge, selon une porte-parole de la police de Bruxelles. D'après un correspondant de l'AFP sur place, des incidents ont éclaté.



Peu après 11 heures au carrefour Arts-Loi, non loin des institutions européennes et des bureaux du Premier ministre, la police avait déjà recensé "une petite centaine" de manifestants. Vers 13h30, après environ trois heures de défilé, la police a dû faire usage de canons à eau pour disperser des manifestants qui lançaient des projectiles.

Au total une soixantaine de personnes ont été interpellées parce qu'elles transportaient des objets interdits, notamment des cutters, des fumigènes ou des bombes lacrymogènes, a indiqué une porte-parole de la police.

Les premières arrestations et saisies d'objets ont eu lieu dès la matinée, au moment où des petits groupes convergeaient vers le principal point de rassemblement.

#giletsjaunes Au carrefour Arts-Loi, les manifestants font porter un gilet jaune au commissaire Vandersmissen, responsable du maintien de l’ordre à Bruxelles. @lesoir pic.twitter.com/x0I5KsLSNg — Frédéric Delepierre (@fred_delepierre) 30 novembre 2018

Les gilets jaunes bloquent totalement le carrefour Arts-Loi https://t.co/RliqWRBFz7 pic.twitter.com/Q3vU2DUCnH — 7sur7 (@7sur7) 30 novembre 2018

Près de 150 gilets jaunes au carrefour Arts-Loi. Ils bloquent actuellement la rue de la Loi mais laissent passer les employés des hôpitaux par exemple. #giletsjaunes pic.twitter.com/rKY6x6I5Tq — Guillaume Woelfle (@GuiWoelfle) 30 novembre 2018

Le cortège a ensuite progressivement grossi, parcourant les rues du centre en tentant à plusieurs reprises de se rapprocher des bâtiments officiels défendus par des cordons de police. "Le peuple c'est nous, Charles Michel, t'es fini", scandaient certains manifestants à l'adresse du Premier ministre libéral. Les manifestants sont revenus vers 13h30 non loin du carrefour de départ et c'est à ce moment que les échauffourées ont éclaté.



Lancé il y a deux semaines en France pour protester contre la hausse de la fiscalité sur les carburants, le mouvement des "gilets jaunes" avait essaimé en Wallonie, mais pas encore en Flandre, ni dans la capitale. En Wallonie, les "gilets jaunes" ont plusieurs fois été débordés par des casseurs la semaine dernière et la police a procédé à des arrestations par dizaines.