publié le 30/11/2018 à 14:12

Les lycéens vont-ils se joindre au mouvement des "gilets jaunes" ? Plusieurs lycées étaient bloqués vendredi 30 novembre matin en France, pour protester contre la réforme de l'Éducation nationale en cours. Dans certains des rassemblements de jeunes, des "gilets jaunes" se sont joints au mouvement.



Sur l'ensemble de la France, une trentaine d'établissements étaient perturbés, d'après une source policière. Les rassemblements autour mobilisaient au total 2.600 participants.



Le syndicat lycéen UNL avait appelé à bloquer les lycées vendredi, pour protester aussi contre Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur mise en place l'année dernière, "les classes surchargées, les suppressions de postes" etc.

À Paris, sept établissements faisaient l'objet de barrages filtrants (qui laissaient donc passer élèves et professeurs) en matinée, a indiqué le rectorat, qui n'a pas relevé d'incident.

En Bourgogne, quelque 200 à 250 lycéens à Cosne-sur-Loire (Nièvre), une centaine d'élèves à Tournus (Saône-et-Loire) ou encore à Avallon (Yonne), se sont rassemblés, bloquant parfois partiellement l'accès à leur lycée, selon la police. Quelques "gilets jaunes" se sont joints aux groupes de jeunes.



À Dijon, une quarantaine de jeunes ont enfilé des gilets jaunes et se sont un temps installés à un rond-point, a encore indiqué la police.



L'UNL veut également alerter sur des réformes en cours au sein de l'Éducation nationale concernant par exemple le bac et la voie professionnelle.



Samedi, à Paris et en régions, plusieurs organisations syndicales de l'enseignement supérieur ont appelé à des rassemblements pour protester contre la hausse des frais d'inscription dans les facs françaises pour les étudiants venant de pays hors Union européenne.