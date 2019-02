publié le 27/02/2019 à 18:46

Marlène Schiappa l'a annoncé sur Twitter ce mercredi 27 février : un "Grand Débat au féminin" sera organisé à Pessac (Gironde) ce jeudi 28 février. Initié par la députée de la 7ème circonscription de Gironde, Bérangère Couillard, cet événement pour but de faire entendre des voix que l'on entend moins que les autres dans le grand débat, explique à RTL Girls la députée, également membre de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale.



En effet, Bérangère Couillard a remarqué que lors des débats, les femmes se déplaçaient moins que les hommes et prenaient également moins la parole. Chiffres à l'appui, la députée rapporte par exemple que lundi 25 février à Pessac, elle a calculé que le public était composé à 40% de femmes. 17 femmes pour 61 hommes ont ensuite pris la parole au cours de la soirée. Moins de 30% des interventions ont donc été réalisées par des femmes.

"Souvent, les femmes s'auto-censurent et n'osent pas toujours prendre la parole dans une salle mixte", détaille encore la députée à RTL Girls. Bérangère Couillard a donc souhaité organiser un événement plus propice à l'échange, où les quatre thématiques habituelles du grand débat seront abordées avec, en plus, "un moment dédié aux témoignages", le tout en présence de Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Le #GrandDebat au féminin c’est jeudi 28 février à #Pessac organisé par @BCouillard33



Ce sera aussi le lancement de la semaine d’actions #8mars pour les droits des femmes ¿¿#GrandDebatNational #Féminisme pic.twitter.com/FUC4GWWToA — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 27 février 2019

Favoriser et valoriser la parole des femmes

Bérangère Couillard estime aussi que cette initiative a une portée "symbolique" et peut être "un beau moment pour la démocratie" de la République française.



Sont attendues et conviées à cet événements élues locales mais aussi "toutes les femmes citoyennes qui le souhaitent". La députée, très sensible aux questions d'égalité, précise enfin que la présence d'hommes ne sera évidemment pas interdite."L'idée n'est pas de les exclure mais de favoriser et valoriser la parole des femmes", souligne-t-elle.