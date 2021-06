publié le 13/06/2021 à 15:08

"Une ambiance de polémique". Le général François Lecointre, chef d’état-Major des Armées, a indiqué avoir "l'obsession de l'unité et de la cohésion de la nation". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 juin, il a ainsi réagi à la claque reçue par Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le Drôme. "Plus la France est divisée et plus elle exprime brutalement ses divisions, plus les armées sont inquiètes et malheureuses", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la tribune des militaires et militaires retraités dans Valeurs Actuelles, le chef d’état-Major des Armées assure que le risque de coup d'État "n'existe absolument pas". "Il est de l'ordre du fantasme. Il est vrai que la France a une relation à ses armées qui est singulière (...) Évidemment, le général de Gaulle est dans tous les esprits, il a été élu. Je ne vois pas le moindre risque aujourd'hui (...) du moindre coup d'État", a-t-il ajouté.



Le général Lecointre a tenu à rappeler le devoir de réserves de l'armée : "Quand vous allez au combat, vous battre pour le pays, il est complètement nécessaire que vous alliez vous soyez dans une relation de fraternité extrême avec ceux de vos compagnons d'arme". Et d'ajouter : "Si on commence à se déchirer entre nous, vous perdez ce qui fait la force morale des armées et leur capacité d'intervention".