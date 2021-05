publié le 11/05/2021 à 09:03

Une nouvelle tribune, publiée dans la soirée du 9 mai dernier, signée par des militaires dans Valeurs Actuelle a recueilli 211.00 signatures, de façon anonyme. Elle a été publiée moins de trois semaines après la publication, dans le même hebdomadaire, d'une première tribune de généraux, dont certains sont menacés de sanctions. Ils dénonçaient le "délitement" de la France et se disaient prêts à "soutenir les politiques" qui œuvreraient contre.

"Excusez-moi, mais ce n'est pas sérieux, il y aura bientôt plus de signatures que de militaires", a ironisé sur RTL Gérald Darmanin ce 11 mai. "Moi je trouve que les gens courageux, ils donnent leur nom. Certains militaires ne deviennent pas comme certains anonymes sur les réseaux sociaux, On est tous en train de condamner l'anonymat", a poursuivi le ministre de l'Intérieur.

"Il faudra qu'ils donnent leurs noms et puis, s'ils ont des idées politiques, qu'ils se présentent aux élections. En France, les choses sont libres", a-t-il ajouté. "Je considère qu'il y a de grandes voix militaires pour prendre la parole et pour rappeler que l'armée de la République n'est pas l'armée contre le peuple et la démocratie", a conclu Gérald Darmanin.