"Tous les remaniements ont été des affaiblissements", estime Duhamel

publié le 09/10/2018 à 20:15

Alors que le remaniement ministériel se fait attendre, il faut redéfinir un principe : réussir un remaniement est beaucoup plus difficile que composer un gouvernement. D'autant plus lorsqu'il s'agit du premier d'une présidence. Il y a de l'optimisme, de l'ouverture, des renforts, des disponibilités... C'est relativement facile.



En revanche, les choses se compliquent lorsqu'il s'agit de remanier. Il faut consoler les partants, trouver des entrants et amadouer ceux à qui on a laissé des perspectives, sur lesquelles on est revenu. Ensuite, il y a un problème politique. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est un animal politique étrange. Il n'a pas les renforts classiques, dont une réserve d'hommes politiques susceptibles de le rejoindre.

Le chef de l'État a un choix stratégique à faire : est-ce qu'on fait une petite, une moyenne ou une grande réforme en changeant le gouvernement ? Emmanuel Macron hésite visiblement entre les trois formules.

Un remaniement est comme une émission politique à la télévision : ça peut être utile, faire frémir et puis c'est fini. Il faut garder en tête que tous les remaniements ont été des affaiblissements, surtout à la suite de démissions.