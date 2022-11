Tinder : comment le gouvernement veut lutter contre les violences faites aux femmes

Ne pas laisser de zones d'ombre. Le gouvernement lance, dès le vendredi 25 novembre, une série d'actions pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes sur internet. Le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes a, notamment, annoncé un partenariat d'un an avec Tinder France.

Concrètement, les utilisateurs verront apparaître dans l'application plusieurs messages rappelant les dispositifs d’accompagnement et d’alerte pour les témoins et les victimes de violences sexistes et sexuelles. Dans le visuel (disponible en illustration de cet article, ndlr), il est ainsi rappelé le numéro national d’écoute et d’orientation 3919, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que la plateforme de signalement arrêtonslesviolences.gouv.fr. À cela s'ajoutent les numéros à contacter en cas d’urgence : le 17 par téléphone et le 114 par SMS.

À travers ce partenariat, l'exécutif espère "sensibiliser et orienter les victimes et témoins", comme le rappelle dans un communiqué la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome. Ainsi, le ministère mise sur le fait que les utilisateurs et les utilisateurs pourront réaliser des captures d'écran et conserver ces informations dans leurs smartphones.

"La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de chaque instant qui doit mobiliser toute notre société, a-t-elle rappelé. C’est au travers de ce type d’actions concrètes que l’on protège mieux les filles et les femmes et que l’on fait évoluer les mentalités dans la durée".

