publié le 29/08/2018 à 09:01

Depuis la démission de Nicolas Hulot annoncée mardi 28 août au matin, un autre nom, celui de Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, revient régulièrement. Qui est ce lobbyiste soupçonné d'avoir fait craquer le ministre de la Transition écologique et solidaire ?



Celui qui connaît Emmanuel Macron "depuis le lancement du mouvement En Marche de façon régulière" assume être un lobbyiste professionnel. Lundi 27 août, il était présent à la fameuse réunion avec les chasseurs organisée à l'Élysée, qui, selon Nicolas Hulot lui-même, l'aurait poussé à la démission. Mais "la réunion de chasse et Thierry Coste ne sont qu'un prétexte, cela ne va pas plus loin", estime Thierry Coste lui-même.

Sur cette réunion, deux versions s'opposent. Les conseillers d'Emmanuel Macron disent que Thierry Coste n'était pas invité à la réunion. "Comment peut-on imaginer qu'une réunion avec le président de la République, deux ministres, dont un ministre d'État, qui se passe à neuf personnes, il y ait un intrus qui rentre et qui passe deux heures en tête à tête avec Nicolas Hulot ? C'est une grosse plaisanterie", rétorque Thierry Coste.

Nicolas Hulot affirme avoir dit "très frontalement" à Thierry Coste, lors de cette réunion, "qu'il n'avait rien à faire là et qu'il n'était pas invité". "Le problème est qu'il a dit qu'il me l'avait dit, vraiment en face, sauf qu'il a menti", affirme le lobbyiste.



"J'ai passé dix minutes avec lui - la délégation de la Fédération Nationale des chasseurs a passé dix minutes avec lui, avec Sébastien Lecornu (...) -, tout s'est très bien passé. Je le tutoie - c'est Thierry et Nicolas - il n'y a eu aucun problème. Il a menti."