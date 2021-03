publié le 11/03/2021 à 18:46

En ce jeudi 11 mars, journée d'hommage aux victimes du terrorisme, Laurent Nuñez était présent dans RTL Soir pour faire un état de la situation et des risques en France. Selon le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la menace est "toujours très élevée" sur le territoire et "il n'y a pas moins de vigilance".

Si le niveau de Vigipirate est descendu d'un cran cette semaine, passant du niveau d'"urgence attentat" à celui de "sécurité renforcée", "8.000 personnes sont suivis pour radicalisation violente", a indiqué Laurent Nuñez qui s'est également félicité que "depuis 2017, nous avons déjoué 33 attentats et 2 attentats en 2020".

"Les cibles des attaques terroristes sont multiples" a également rappelé Laurent Nuñez qui a souligné que "nous travaillons à la fois en renseignement pour détecter ces menaces en amont et par des dispositifs de protection mobiles, de voie publique, pour éviter ces attaques".

Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a également souligné que "le risque d'une opération organisée depuis l'extérieur du territoire est une menace que nous jugeons moins probable puisque l'État islamique a été défait" mais affirmé que "nous continuons à la prendre très au sérieux".